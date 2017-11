Sean 'Diddy' Combs wil voortaan onder de naam LOVE verder

Op Twitter kondigde Combs aan dat hij voortaan aangesproken wenst te worden als LOVE of Brother Love.

"Ik heb serieus nieuws. Ik heb hierover gebeden. Ik heb besloten - ik weet dat het riskant is en dat sommige mensen het afgezaagd gaan vinden - om mijn naam weer te veranderen.'' De muziekproducent legt uit dat hij Diddy niet meer leuk vindt.

Diddy, Puffy & Puff Daddy

"Ik ben gewoon niet meer de persoon die ik ooit was. Ik ben anders. Mijn nieuwe naam is LOVE of Brother Love. Ik zal niet meer luisteren naar Puffy, Diddy, Puff Daddy of welke andere oude naam ook, alleen naar LOVE of Brother Love'', aldus de Can't Hold Me Down-ster.

Combs begon zijn carrière in 1997 als Puff Daddy. Twee jaar later liet hij weten dat het Puffy was geworden. Daarna veranderde hij zijn naam naar P. Diddy en in 2005 naar alleen Diddy.