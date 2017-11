'Acteurs Daisy Ridley en Tom Bateman hebben een relatie'

Ridley en Bateman hebben elkaar ontmoet op de set van de film die vanaf volgende week in de bioscoop draait. Een van de producenten van de verfilming van de beroemde roman van Agathie Christie verklapte op de rode loper in Hollywood dat de twee een koppel zijn, meldt The Mirror.

''Er is iets gebeurd tussen Tom en Daisy... maar dat is een publiek geheim, toch? Ik moet eigenlijk mijn mond houden'', aldus producent Judy Hofflund.

De 28-jarige Bateman reageerde alleen met: ''Ze houden ervan om de geruchtenmachine op gang te brengen.'' Een woordvoerder van de 25-jarige Star Wars-actrice wilde helemaal geen commentaar geven hierop.

In Murder On The Orient Express zijn dertien mensen gestrand in een trein. Er is een moord gepleegd en het is aan Hercule Poirot om deze misdaad op te lossen. De cast zit vol grote namen. Naast Ridley en Bateman spelen onder anderen Johnny Depp, Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Willem Defoe en Kenneth Branagh in de film.