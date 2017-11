Kim van Kooten noemt zichzelf een perfectionist

"Ik wil mijn werk zo goed mogelijk doen", zegt de 43-jarige Van Kooten in gesprek met De Telegraaf.

Ze kan zich er bijvoorbeeld ontzettend aan storen als er in een script dat ze moet leren een spelfout staat. "Als ik zelf een script schrijf en daar staat een schrijffout in, dan zou ik echt kapotgaan."

Volgens Van Kooten wil ze alles wat ze doet zo goed mogelijk doen. Waarom dat is, weet ze niet precies. "Het is vooral lastig", zegt de actrice, die stelt dat ze het niet van een vreemde heeft.

Vader

Vader Kees van Kooten heeft hetzelfde. "Hij is ook heel streng voor zichzelf." Toen Van Kooten aan haar vader vroeg of hij trots was op zijn pas verschenen boek, zei hij dat hij doodsbang was dat er een spelfout in stond. "Dat meent hij dan echt!"

Haar perfectionisme heeft voor- en nadelen, zo stelt de actrice. "Ik sla heel veel dingen af. Daardoor verdien ik minder dan ik zou kunnen verdienen. Maar waarom zou ik meer willen verdienen, als dat betekent dat ik dingen doe waar ik me niet gelukkig bij voel."