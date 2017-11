Zanger John Legend en model Chrissy Teigen willen nog een kind

Teigen was in Los Angeles om een Woman of the Year award in ontvangst te nemen bij de eerste uitreiking van de Revolve Awards. "Ik voel me goed, we zijn weer aan het proberen. Ik ga er weer voor om hopelijk in de komende tijd er weer een uit te persen."

"Dat is mijn droom, ik wil wel mijn hele leven zwanger zijn", verklaarde ze. "Niet mijn hele leven, maar wel mijn hele vruchtbare leven, verbeterde Teigen zichzelf.

Tegelijkertijd was haar man Legend in New York om ook een onderscheiding in ontvangst te nemen. Op de rode loper van de NAACP LDF National Equal Justice Awards was de zanger duidelijk. "We willen meer, we krijgen er hopelijk nog een binnenkort, we werken er aan."

Teigen en Legend kennen elkaar sinds 2011 en trouwden met elkaar in 2013 in Italië. Het stel probeerde jarenlang een kindje te krijgen. Dat lukte pas na een IVF-behandeling en in april 2016 werd dochtertje Luna geboren, een opluchting voor beide ouders. Teigen kreeg na de geboorte een zware depressie.