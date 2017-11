Alec Baldwin zegt vrouwen seksistisch te hebben behandeld

Tijdens een lunch ter ere van zijn carrière en inspanningen voor goed onderwijs ging hij in op de stroom verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de film- en entertainmentwereld, meldt The Hollywood Reporter.

"Ik heb vrouwen zeer seksistisch behandeld" zei hij. "Ik heb vrouwen gepest. Ik heb vrouwen genegeerd. Ik heb vrouwen onderschat. Niet stelselmatig, maar ik deed wat veel mannen doen. Namelijk, vrouwen niet zo behandelen zoals je mannen behandelt. Ik ben van een generatie die dat doet en ik wil dat dat verandert. Ik wil heel graag dat dat verandert", stak de acteur de hand in eigen boezem.

Waakzaam

Baldwin, die de laatste tijd veel succes oogst als Donald Trump-imitator in Saturday Night Live, zei dat gelijkheid op de werkvloer nodig is in Hollywood en daar buiten. De 59-jarige acteur kende wel verhalen van mensen die niet goed werden behandeld in de filmindustrie, maar realiseerde niet hoe groot het probleem was totdat vrouwen en mannen hun verhaal gingen vertellen.

"Het heeft mijn ogen geopend", aldus Baldwin. "We moeten waakzaam zijn om ervoor te zorgen dat iedereen veilig is en moeten dit samen voor elkaar zien te krijgen."