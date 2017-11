Royston Drenthe denkt niet dat zijn leven in één boek past

"Ik denk niet dat je mijn hele leven in één boek kunt krijgen. De kern ga je lezen, maar ik denk dat je wel een gekke film nodig zou moeten hebben voor mijn leven", zegt de 30-jarige voetballer en rapper in gesprek met Het Parool.

In de biografie genaamd Royston laat Drenthe enkele opvallende gebeurtenissen uit zijn leven aan bod komen. "Bij Alicante (de Spaanse voetbalclub Hercules Alicante red.) waren we weleens een paar dagen vrij, dan kun je in een zeszitter voor 7.000 euro naar Ibiza vliegen. Mocht de trainer niet weten, die wilde niet dat je het land verliet. En we gingen natuurlijk ook niet rustig mensen kijken, we gingen daar een feestje bouwen."

De oud-voetballer van onder meer Feyenoord en Real Madrid wordt nu opgeleid tot jeugdtrainer en verdient minder geld dan voorheen. "Stel dat ik nu 10.000 euro in mijn zak heb en nog drie weken door moet komen. Als ik dan een Rolex van 8000 euro koop, zou ik mezelf in de vingers snijden. Ik denk er wel tien keer over na voordat ik iets doe."