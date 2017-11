Tyrese Gibson zegt van advocaten niet meer over The Rock te mogen schrijven

Gibson laat op Instagram weten dat hij met advocaten van The Rock gesproken heeft. Voorlopig houdt hij zich in.

Deze week dreigde Gibson uit de Fast and Furious-franchise te stappen. Op zijn Instagram-pagina plaatste Gibson een bericht waarin hij schrijft dat hij niet in het negende deel van de franchise te zien zal zijn als Johnson ook betrokken is bij de film.

"Ik vind het jammer om aan te kondigen dat als Dwayne weer in Fast 9 te zien zal zijn, er ook geen Roman Pearce, (het karakter van Gibson, red.) meer zal zijn", aldus de acteur.

Beschuldigende berichten

Gibson plaatste al meerdere beschuldigende berichten op zijn sociale media waarin hij Johnson aanvalt op het feit dat het negende deel van Fast and the Furious een jaar uitgesteld is.

Volgens de acteur is dit te wijten aan de spin-off van de franchise die in ontwikkeling is en die draait om de karakters van Johnson en Jason Statham. Volgens Gibson zou Johnson de spin-off hebben gepusht, ten nadele van de nieuwe Fast and the Furious-film.