Rapper Fetty Wap opgepakt na dronken straatrace

Dat melden politiebronnen aan TMZ.

Fetty Wap, de artiestennaam van Willie Maxwell, reed op een snelweg toen agenten hem langs zagen racen in zijn Mercedes. Hij reed ruim 160 kilometer per uur op een stuk waar je maar 80 mag. Volgens de politie was hij aan het racen met een andere automobilist.

Toen de 26-jarige Maxwell eenmaal aan de kant was gezet, zag de politie direct dat hij dronken was. Bovendien had hij een verlopen rijbewijs bij zich. Maxwell is daarna naar de gevangenis overgebracht. TMZ verwacht dat hij later vrijdag weer op vrije voeten komt.