Marga Bult wordt na beenbreuk 'elke dag gebeld' door Mark Rutte

De zangeres moest een nacht in het ziekenhuis doorbrengen en werd bijgestaan door oud-politicus Frits Huffnagel. Al snel kwam het bericht over haar breuk ook bij Mark Rutte, die ze al jaren kent, terecht.

"Hij heeft sindsdien elke dag kort gebeld om naar mijn gezondheid en herstel te informeren. Dat is nog eens een vriend. Dat hij naast zijn superdrukke werk altijd een momentje tijd voor mij vrijmaakt, is zó verschrikkelijk lief", zegt Bult in een interview met het AD.

De zangeres vertelt aan de krant wat er precies misging op de bewuste avond. Ze moest in het Amsterdamse appartement waar de bijeenkomst plaatsvond, drie steile trappen afdalen. "Op de laatste trap besloot ik alvast de autosleutels uit mijn handtas te vissen. Exact op dat moment viel het licht in het trappenhuis uit."

Klap

"Ik schrok een beetje, en probeerde in het pikkedonker ter ondersteuning een leuning te grijpen. Die bleek er helaas niet te zijn. Vervolgens begon ik te wankelen en viel ik naar beneden. De klap die volgde, was gigantisch. Ik kwam op mijn voet terecht en hoorde 'krak'. Toen het licht weer aan floepte, zag ik een stuk bot uit mijn been steken", aldus Bult.

De zangeres is inmiddels weer thuis en mag haar been de komende zeven of acht weken niet belasten.