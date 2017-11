Voormalig One Direction-lid Zayn Malik heeft geen contact met andere bandleden

"Onze relatie is absoluut veranderd sinds we allemaal samen in de band zaten, maar dat is nu eenmaal hoe het leven gaat", zegt de 24-jarige. "Iedereen wordt volwassen, twee van de jongens hebben nu kinderen. Maar nee, ik spreek ze eigenlijk geen van allen meer."

In zijn autobiografie Zayn uit 2016 onthulde de zanger, die de band in 2015 verliet, dat zijn tijd met One Direction erg zwaar was. De Brit leed aan angstaanvallen en deed een eetstoornis op in zijn jaren met de boyband. "Ik at dagenlang helemaal niks, soms twee of drie achter elkaar. Eten was het enige waar ik mijn eigen beslissingen over kon nemen, dus dat deed ik."

Inmiddels gaat het een stuk beter met Malik, die "praktisch samenwoont" met het Amerikaans-Nederlandse model Gigi Hadid. "Het helpt dat ze heel georganiseerd is. Godzijdank, want ik ben dat totaal niet", aldus de zanger. "Ze is vaak bij me in de studio. Ze houdt van koken, als ik er tot laat zit, komt ze me nog wat eten brengen. Ze is heel cool."