Corey Feldman noemt naam John Grissom in misbruikzaak

In de talkshow van Dr. Oz zei Feldman donderdag dat hij jarenlang is misbruikt door Grissom, zijn toenmalige assistent, die later zelf ook als acteur aan het werk ging. In de uitzending van het programma belde hij met de politie in Los Angeles om melding te maken van het misbruik.

Feldman vertelde in de uitzending dat hij het idee heeft dat de dader hem belachelijk maakt door nog altijd foto's van zichzelf met 'The Corey's' te plaatsen. De acteur was in zijn hoogtijdagen goed bevriend met Corey Haim, en zegt dat hij ook is misbruikt door verschillende Hollywoodfiguren.

In de uitzending werd duidelijk dat Grissom in 2001 is opgepakt voor kindermisbruik. Hij werd in 2003 veroordeeld en heeft een gevangenisstraf gekregen. Daardoor moet hij zich de rest van zijn leven na elke verhuizing registreren als seksmisdrijfpleger, maar dat heeft hij de laatste jaren verzuimd.