Sam Smith wil Fifth Harmony op toekomstige bruiloft

In het populaire programmaonderdeel uit The Late Late Show rijden sterren een rondje mee in de auto van de talkshowhost.

"Als ik ze hoor, voel ik me vrij en vol leven. Het voelt dan alsof de vrouw in mij on fire is", aldus Smith, die Fifth Harmony's hit Work From Home altijd luistert voordat hij het podium op moet. "Ik denk dat het mijn trouwlied moet worden. Het lijkt me te gek om daarop naar het altaar te lopen. En het zou helemaal geweldig zijn als Fifth Harmony naar mijn huwelijk komt."

Smith wordt even later in de video volledig verrast als de meiden van Fifth Harmony in de auto springen om het laatste deel van de rit mee te rijden. De zanger probeert zich in eerste instantie voor hen te verbergen maar schreeuwt het daarna uit van geluk. "Oh mijn god. Ik zit helemaal te shaken. Oh mijn god, dit is mijn droom."