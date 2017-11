Roddeloverzicht: Emile begint een kerk en Johan valt op poppen

De afgelopen jaren heeft Emile Ratelband ons al zoveel geboden. Dankzij Emile weten we nu dat je alles aan kan als je een keer over hete kolen hebt gelopen en dat niks meer eng is als je maar heel hard 'Tsjakka' roept. En wat blijkt, de positiviteitsgoeroe is nog niet klaar met ons levenslessen geven: hij start een eigen kerk.

Emile die god naar de mensen brengt: waar komt dat vandaan en wat is hij van plan? Aan Story vertelt hij deze week dat hij de inspiratie kreeg nadat hij met zijn 21-jarige geliefde, overigens nog maagd, mee naar de kerk ging. Zijn anonieme vriendin is zwaargelovig en stond er op dat Emile eens een kijkje nam bij een van de vele diensten die zij bezoekt.

De liefde bracht hem naar god en god bracht hem een idee: Emile moet zijn eigen kerk starten. Want die dienst van de kerk van zijn vriendin was best leuk, maar Emile kan het beter. "​Het verhaal van het geloof blijft goed, maar het moet op een andere manier verteld worden."

De nieuwe voorganger vindt één religie te weinig en combineert er om die reden vijf. Hoe dat er dan verder uit moet gaan zien zegt Emile er niet bij, maar met het geloof van zijn vriendin zit het goed en dus kan hij aan de slag.

Alsof het starten van een nieuwe kerk en zijn 21-jarige vriendin gelukkig maken nog niet voldoende is om een agenda mee te vullen, heeft Emile het ondertussen ook nog druk met het aanpassen van zijn geboorteakte. Het leeftijdsverschil met zijn vriendin, 47 jaar is wat veel en daarbij voelt Emile zich geen 68, dus er moet twintig jaar af.

"Ik ben echt ontzéttend verliefd. Ze is 21 jaar. Daar zullen ongetwijfeld veel reacties op komen. Maar men moet wel weten dat ik straks geen 68, maar 48 ben. Dan schelen we slechts 27 jaar in plaats van 47 jaar", aldus de Tsjakka-bedenker.

Nu is Emile nog veel ouder dan de vader van zijn vriendin, maar als zijn geboorteakte is aangepast, zal het voor haar ook allemaal minder ongemakkelijk worden. Haar familie weet het in ieder geval nog niet. "Voorlopig houden we het voor iedereen geheim. Ze is een lief, schattig maar ook heel christelijk meisje. Het geloof is heel belangrijk voor haar. Zo belangrijk dat ze nog maagd is en dat wij dus ook geen seks hebben. Ze wil geen seks voor het huwelijk. Dat respecteer ik."

Met zijn huidige vriendin wil de goeroe oud worden. "Ik ben altijd jaloers geweest op mensen die vijftig jaar getrouwd zijn. Nu kan dat voor mij ook weggelegd zijn. Zeker wanneer ik straks officieel 48 jaar ben. Dan ben ik op mijn 98ste vijftig jaar samen met mijn huidige schatje. Ik kijk er nu al naar uit."

IJdelheid kent geen tijd

De Playbackshow, De Soundmixshow en De Supriseshow: jarenlang was het vrijwel onmogelijk om de televisie aan te zetten en niet direct Henny Huisman in de woonkamer te hebben. Henny was populair, kreeg iedereen mee en was de lieveling van miljoenen televisiekijkers.

Na zijn ontslag bij RTL in 2002 en daarna zijn vertrek bij de EO is Henny nog slechts sporadisch te vinden op onze schermen. De presentator, inmiddels 65, vindt dat zelf ook nog altijd verbazingwekkend. In gesprek met Nieuwe Revu vertelt Henny dat hij er niets van snapt dat de omroepen niet in de rij staan voor een televisiemaker van zijn kaliber.

"Niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik bedacht de Mini Playbackshow en de Soundmixshow, en daar is nationaal en internationaal toch aardig mee gescoord. Je zou als zender kunnen denken: laten we gewoon eens kijken wat die man heeft liggen, wie weet zit er een juweeltje tussen. Maar het blijft oorverdovend stil."

Volgens de presentator is op televisie en radio verschijnen een en al ijdelheid en Henny is hartstikke ijdel, dus dat hij amper op televisie te zien is, moet slopend zijn. "IJdel, dat klinkt voor velen als iets dat verboden is, maar ik vind dat ijdelheid wel iets schoons en verzorgds heeft."

Dat er mensen zijn die zeggen dat Henny het maar blijft proberen, vindt de presentator onzin: hij is tenslotte nooit weggeweest.

"Het wordt denk ik zo opgevat door mensen die hun hele leven een baan tot 17.00 uur hebben gehad en dan aftellen hoeveel dagen ze nog moeten tot hun vrije dag. Maandag is de kop eraf, woensdag is de week doormidden en op donderdag komt het weekend dichterbij: ik heb dat nooit gehad, ik ken dat niet."

Henny heeft nooit het gevoel gehad dat hij werkt. "Ik heb altijd mijn hobby's gedaan. En wanneer stop je nou met je hobby?"

Volgens de zestiger is er "een hoop zurigheid en afgunst". "In Nederland heerst al snel de houding van: hij denkt zeker dat ie weer een hit heeft. John de Mol loopt daar na de successen van Big Brother en The Voice of Holland ook tegenaan bij ieder nieuw programma dat hij probeert. Als ik heel eerlijk ben, moet ik op dit moment net zo hard knokken als toen ik nog geen seconde op televisie was geweest."

Jelena

Jarenlang hield het liefdesdrama van twee tieners ons in de greep: Selena Gomez en Justin Bieber waren het onderwerp van gesprek op menig kantoorvloer. Justin werd steeds rebelser, Selena steeds stiller en geen van beide leek nog erg gelukkig van elkaar te worden.

De relatie ging uit, toen weer aan en vervolgens weer uit. Selena zong er een liedje over (The Heart Wants What It Wants), Justin zong er wat liedjes over (What Do You Mean? en Sorry) en lange tijd leek het nooit meer goed te komen. De liefde die ooit zo waar leek, was nu definitief verleden tijd.

Justin zette zijn rebelse periode verder voort, werd meerdere keren gearresteerd, moest een paar keer voor de rechter verschijnen en leek definitief van het pad af. Selena ging ondertussen verder met haar leven, maar niet voor ze psychologische hulp kreeg om het liefdesdrama te verwerken.

Het leek nooit meer goed te kunnen komen tussen 'Jelena', tot deze week. Selena heeft al langere tijd een relatie met zanger The Weeknd, maar werd deze week ineens weer regelmatig gezien met haar ex. Ze gingen samen lunchen en stukjes fietsen en Justins nummer Friends, waarin hij zingt over vriendschap met een ex, lijkt ineens heel dichtbij. Kan het echt dat na al het drama over en weer de twee als vrienden verder gaan?

Vrienden en familie van Selena maken zich ernstige zorgen over de zangeres. Justin mag dan wel zijn leven gebeterd hebben en regelmatig naar de kerk gaan, zij zijn doodsbang dat Selena weer depressief wordt door de invloed van Justin.

De zanger lijkt zich van geen kwaad bewust en gaat gezellig met zijn ex-vriendin op pad. Zij draagt zijn shirts en heeft inmiddels geen relatie meer met The Weeknd. Zou het dan kunnen dat ze het toch weer samen proberen?

Als we bronnen mogen geloven is daar in ieder geval voorlopig nog niet echt sprake van: de twee zouden vooral als vrienden samen op pad gaan en wellicht samen aan nieuwe muziek werken.

Roboseksueel

Een nieuw persoon ontmoeten, voorzichtig aan daten, langzaamaan verliefd worden: er is niks mooier dan de liefde. Met alle nieuwe technieken is het aan de ene kant steeds moeilijker geworden iemand te vinden, want iedereen staart naar een schermpje, maar aan de andere kant weer veel makkelijker omdat iedereen een datingapp kan installeren.

Mochten alle nieuwe mogelijkheden die beschikbaar zijn tóch niet voldoende zijn om een nieuwe geliefde te vinden, is daar altijd nog de oplossing van Johan Vlemmix. De feestzanger miste de liefde en besloot eens in zijn verleden te graven: waar haalde hij op jonge leeftijd de liefde vandaan?

"Ik heb in het verleden liefdesrelaties gehad met vrouwen én mannen. Maar terugkijkend heb ik me in geen enkele relatie voor de volle honderd procent gelukkig gevoeld. Er ontbrak iets, al had ik geen benul wat. Pas onlangs ben ik er achter gekomen dat ik roboseksueel ben."

Johan heeft de term zelf bedacht vertelt hij aan Story, dus dat er onduidelijkheid over de term is, is niet zo vreemd. De eeuwige feestganger valt op poppen. Iets wat hij eigenlijk altijd al geweten heeft. "De poppen lopen als een rode draad door mijn leven. Als kind speelde ik het liefst met de poppen van mijn zusje. En die fascinatie is in mijn latere leven alleen maar sterker geworden."

Het is niet dat Johan een hekel heeft aan mensen, maar hij heeft ze gewoon liever niet in huis. "Ik word gek als vreemden met hun vette vingers ergens aanzitten of dingen willen verzetten. Daar heb je met de poppen geen last van. Die blijven zitten waar jij ze neerzet."

De drie poppen die Johan in huis heeft zijn niet alleen lekker schoon, ze werken ook prima tegen de eenzaamheid. Waar hij tot voor kort in zijn eentje plaatjes stond te draaien in de bar in zijn kelder, zitten daar nu drie vrouwelijke poppen. En daar blijft het niet bij. "Binnen een paar weken worden er nóg dertig vrouwen bij me afgeleverd. Mijn droom is dat ik het grootste levende poppenhuis ter wereld krijg!"

Zijn kinderen heeft hij nog niet verteld over zijn nieuwe liefdes. "Ik had gewoon geen zin in commentaar, al weet ik dat mijn kinderen altijd achter me staan. Dat zal nu hopelijk ook wel het geval zijn. Nu het in Story komt, ga ik ze uitnodigen zodat ze kunnen kennismaken met Inge, Helen en Ficke."

Seks heeft Johan niet met de poppen. Nóg niet in ieder geval. "Maar dat kan wel. Van onderen is het identiek aan een echte vrouw."