Victor Reinier vindt grijs haar 'ontspannend'

"Bij Baantjer gingen ze het al verven en bij Flikken (Maastricht, red.) hebben we dat overgenomen. Alleen wordt in de zomer grijs haar dat je verft oranje, dus op een gegeven moment liep ik als een soort parodie op André van Duin door het leven", aldus de 54-jarige acteur in gesprek met Playboy.

Er kwam een moment dat Reinier dacht "dit slaat nergens op, waarom mag ik niet grijs worden?". "Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik vind het enorm ontspannend. Je kan grijs haar alleen inktzwart verven, zoals George Baker dat doet. Bij hem vind ik dat heel geestig en leuk, het past bij hem, maar daarmee houdt het wel op."

De acteur zegt niet de man te zijn geworden die hij als jonge jongen hoopte te worden. "Nee, zeker niet. Toen ik acht was wilde ik heel graag een poffertjeskraam dan wel frietkraam. Het is allebei niet gelukt. Daarna heb ik lang gedacht dat ik biochemicus zou worden. Mijn oom en tante deden dat en biologie en scheikunde waren mijn twee beste vakken op school. Het acteren is pas heel laat in mijn hoofd opgekomen."