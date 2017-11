'Simon Cowell aan de beterende hand na val van trap'

Volgens Osbourne komt het allemaal goed met Cowell, die de tijd neemt om te herstellen. "Simons partner Lauren Silverman kwam twee avonden langs bij X-Factor in zijn afwezigheid, om hem er zo toch een beetje bij te hebben."

Cowell zei eerder zelf over zijn ongeluk: "Ik heb heel veel geluk gehad. Het had allemaal veel slechter kunnen aflopen. Ik ben dankbaar."

Eerder zei Cowell in een interview met het Britse tabloid The Sun dat zijn val is veroorzaakt door een lage bloeddruk. "Dit is een waarschuwing voor me, ik moet beter op meelf letten."