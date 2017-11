Acteur Eddie Redmayne wordt opnieuw vader

In 2016 verwelkomde het stel hun eerste kind Iris Mary. Redmayne en Begshawe zijn in 2014 getrouwd.

Eerder deze maand was er ook al goed nieuws voor de Oscarwinnaar. De vrouw die hem gedurende vijf jaar lang stalkte, kreeg een voorwaardelijke straf en een straatverbod. De 49-jarige Gaby Stieger bekende dat ze Redmayne jarenlang achtervolgde.

Redmayne is onder meer bekend van de films Fantastic Beasts and where to find them, The Danish Girl en de verfilming van de musical Les Misérables.