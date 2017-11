Kevin Spacey meerdere keren beschuldigd van seksuele intimidatie

Tussen 2004 en 2015, toen de acteur actief was als artistiek directeur van het Old Vic Theatre in Londen, zou hij stelselmatig jonge mannelijke acteurs hebben lastiggevallen, beweert de Mexicaanse acteur, die naar eigen zeggen zelf een van de slachtoffers was.

Cavazos zegt in berichten op sociale media dat Spacey altijd op zoek was naar mannen onder de dertig jaar. Volgens de Mexicaan was hij lang niet het enige slachtoffer. Hij hoopt dat in de komende weken meer mensen 'de moed zullen vinden' om hun verhaal naar buiten te brengen.

"Het zal mij niets verbazen als het er net zo veel zijn als bij Weinstein", schrijft Cavazos refererend naar de seksrel rond producent Harvey Weinstein. In de afgelopen weken beschuldigden tientallen vrouwen hem van seksuele intimidatie. "Er zijn er veel meer met een Kevin Spacey-verhaal", aldus de Mexicaan.

Derde melding

Tegenover de BBC heeft een andere man, die anoniem wil blijven, verklaard ook te zijn lastiggevallen door Spacey. Het voorval zou hebben plaatsgevonden in de jaren tachtig en de man werd door de acteur uitgenodigd om een weekend door te brengen in New York.

Toen hij 's ochtends op de bank wakker werd, lag Spacey naast hem en had hij zijn armen om hem heen geslagen. De man zegt niet seksueel geïntimideerd te zijn, maar was "op z'n best oncomfortabel, op z'n slechtst getraumatiseerd".

Tony Montana

Regisseur Tony Montana zegt eveneens dat hij slachtoffer is geworden van seksuele intimidatie door Spacey. De regisseur zegt zes maanden te hebben gekampt met posttraumatische stress.

De acteur zou Montana ruig bij zijn kruis hebben gegrepen. De regisseur zegt dat Spacey hem later volgde naar het mannentoilet.

Anthony Rapp

Spacey kwam deze week in opspraak toen acteur Anthony Rapp hem beschuldigde van het maken van seksuele avances in 1986, toen hij 14 was en Spacey 26. De Hollywood-ster verklaarde dat hij het incident niet meer kon herinneren maar bood wel zijn excuses aan. Spacey pakte het moment direct aan om te vertellen dat hij homoseksueel is, iets waar hij zich eerder nooit over wilde uitlaten.

Dinsdag werd bekend dat Netflix de productie van seizoen 6 van hitserie House of Cards, waarin Spacey de manipulatieve politicus Frank Underwood speelt, heeft opgeschort. De zender en producent MRC willen de affaire rond hun hoofdrolspeler evalueren.