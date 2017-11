Zender onderzoekt beschuldiging seksuele intimidatie Jeremy Piven

Piven is momenteel te zien in de CBS-serie Wisdom of the Crowd.

"We zijn ons bewust van de berichten in de media en onderzoeken de zaak", laat de zender weten aan The Hollywood Reporter.

Bellamar vertelde op Twitter dat Piven haar twee keer aanrandde: een keer op de set van Entourage en een keer in de kleedkamer van Piven. De relatief onbekende actrice voegde de hashtag #metoo bij haar beschuldigingen. De hashtag is in het leven geroepen na de beschuldigingen van vrouwen die zouden zijn misbruikt door de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein.

Het is onduidelijk wanneer de twee incidenten waar Piven van wordt beschuldigd precies zouden hebben plaatsgehad.

Reactie Piven

"Ik ontken met klem de afschuwelijke aantijgingen die over mij geuit zijn. Het is nooit gebeurd", zegt Piven in een verklaring tegenover Amerikaanse media. "Er is heel veel moed nodig voor slachtoffers om met hun verhaal naar buiten te komen. Ik hoop dat aantijgingen over mij die nooit plaats hebben gevonden niet afleiden van de verhalen die gehoord moeten worden."