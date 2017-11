"Melle is 4 weken te vroeg geboren", schrijft de deelnemer van Boer zoekt vrouw op de website van het tv-programma. "Rianne had niet meteen in de gaten dat ze weeën had." Uren later werd Rianne naar het ziekenhuis gebracht.

Melle is het eerste kind van Jan en Rianne, die elkaar in 2015 bij Boer zoekt Vrouw leerden kennen. De schapenboer uit Texel is trots op zijn zoon. "Hij is prachtig."

De twee trouwden twee maanden geleden.