Evi Hanssen vindt Vlamingen iets beleefder dan Nederlanders

Volgens Hanssen snijdt het mes aan twee kanten: "we zijn beleefd, maar vaak omdat we de waarheid niet durven te zeggen in iemands gezicht", zegt ze in een interview in het Belgische tijdschrift Humo.

"Als ik na afloop dit interview lees en ik zeg tegen jou dat ik mezelf er niet in herken, dan zal jij je persoonlijk aangevallen voelen."

In Nederland zou dat volgens Hanssen niet heel snel gebeuren: "als ik daar een opname doe die niet goed zit, dan zeggen ze: 'Dat was kut, dat doen we opnieuw'. Hier zegt de regisseur: 'Niet slecht, maar we gaan het toch nog eens opnieuw proberen. En helemaal anders.'"

Accent

Op de vraag waarom Hansen denkt dat de Nederlandse kijkers graag naar haar kijken, antwoordt ze: "In het begin vonden ze het vooral interessant dat ik een nieuw gezicht was, denk ik. En veel mensen zijn fan van mijn accent. Maar goed, daar bouw je natuurlijk geen carrière op. Ze moeten dus toch íéts in me zien daar. Misschien doe ik gewoon mijn job goed?"