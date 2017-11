Roué Verveer praat met kinderen openlijk over liefdesleven

"Mijn oudste, die vertelt gewoon álles, zowel aan mij als aan zijn moeder, geen gêne. Komt-ie thuis: 'Ik heb die-en-die gezien, echt pap, die is lékker! Moet je die bil zien!' Laat hij een foto zien op zijn telefoon van een meisje dat hij leuk vindt", aldus de komiek in gesprek met de Varagids.

Voor Verveer (44) was het ondenkbaar dat hij dergelijke dingen met zijn ouders zou bespreken. "Never ever. Ik heb twee kinderen, maar volgens mijn moeder heb ik nog nooit seks gehad."

Porno

Volgens de komiek is het tegenwoordig ondenkbaar dat je als ouder niet weet wat je kinderen doen en is het beter maar te accepteren dat kinderen tegenwoordig makkelijk in aanraking komen met porno en seks.

"Wij hadden bijna niks op dat gebied. De ondergoedafdeling in de Wehkampgids, daar moest ik het mee doen. Maar, wat was dat goed! Weet je dat kinderen tegenwoordig op latere leeftijd seks met elkaar hebben dan vroeger? Die porno is er, dus de behoefte om het heel vroeg met elkaar te doen is dan blijkbaar minder."