Jelle Brandt Corstius 'kwaad' om uitzending Pauw en doet toch aangifte

"Kwaad, om de voor de hand liggende reden dat Gijs van Dam ontkent dat hij mij verkracht heeft. Het was onwerkelijk om een van de meest traumatische gebeurtenissen gereduceerd te zien tot een potje gezelligheid", laat Brandt Corstius dinsdag via sociale media weten.

De journalist en programmamaker laat verder weten dat hij zijn ervaringen deelde, 'om ook andere slachtoffers aan te sporen eindelijk hun verhaal te vertellen en hopelijk aangifte te doen'.

"Om ze te steunen. De uitzending van gisteren was echter allesbehalve steunend. Niet voor mij, en niet voor al die andere slachtoffers."

Brandt Corstius besluit zijn reactie met de mededeling dat er 'een aangifte in de maak is'. Eerder liet hij weten daar van af te zien, omdat hij dacht dat het vermeende delict verjaard zou zijn. Bovendien zouden er geen getuigen zijn.

'Niemand gedwongen'

Volgens Van Dam hadden Brandt Corstius en hij in 2002 seks met elkaar, maar werd niemand daar volgens hem toe gedwongen.

"Het was niets meer dan twee jongens in een dronken bui, die seks met elkaar hadden", aldus de media-ondernemer in de uitzending van Pauw.

Van Dam heeft aangifte tegen Brandt Corstius gedaan wegens smaad en laster. De advocaat van Brandt Corstius, Nico Meijering, laat in een eigen reactie weten de aangifte met vertrouwen tegemoet te zien.

Volgens Meijering voelt zijn cliënt zich gesterkt door de uitzending om de al eerder in gang gezette aangifte nu te voltooien. Het zal volgens de raadsman nog even duren voordat Van Dam de aangifte ontvangt.

"NIet in de laatste plaats vanwege het verzamelen en verwerken van bewijs vereist deze aangifte tijd en zorgvuldigheid", besluit Meijering.

Frits Barend

In gesprek met Radio 1 laat Frits Barend dinsdagochtend weten dat hij een gesprek gaat voeren met iemand die meer over de zaak Brandt Corstius-Van Dam zou willen vertellen. Hij geeft echter ook direct toe dat hij totaal niet zeker weet of het gesprek iets gaat opleveren.

"Ik kan op dit moment niet zeggen dat er meer gebeurd is", zegt Barend. "Laat ik geen valse hoop of suggesties wekken. (...) Henk (van Dorp) en ik voelen ons hier ontzettend klote over." Aan het AD laat Barend weten dat de persoon in kwestie destijds ook een medewerker van het programma was.

Barend was presentator van het programma Barend en Van Dorp toen de bewuste gebeurtenissen tussen Van Dam en Brandt Corstius plaats zouden hebben gevonden.