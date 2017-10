Kinderen Chris Hemsworth willen niet verkleed als Thor

De acteur vertelde maandag in de talkshow Good Morning America dat zijn vijfjarige dochter en zijn tweelingzoontjes (3) unaniem kozen voor een andere superheld: Wonder Woman. "Ik zei nog; dat is geweldig, maar Thor dan?", lachte de Australiƫr.

"Maar ze riepen in koor: Nee! Ik vroeg ze wie sterker was, en ze zeiden: Wonder Woman." India, Sasha en Tristan Hemsworth hebben hun voorliefde voor Wonder Woman niet van een vreemde. De acteur zei in het interview: "Ik speel graag tweede viool als het om Wonder Woman gaat."

Eerder dit jaar kreeg Wonder Woman-actrice Gal Gadot op televisie de vraag gesteld wie er zou winnen als haar personage en Thor op de vuist gingen. Ze koos voor Wonder Woman, waarop Hemsworth haar op Twitter gelijk gaf. "Ik denk dat ze Thor er flink van langs zou geven."

Frozen

Hemsworth is niet de enige acteur die tijdens Halloween niet de superheld van zijn kinderen blijkt. Zondag deelde Kristen Bell een kiekje op Instagram waarin ze verkleed was als prinses Elsa uit Frozen. De actrice sprak zelf de stem van Elsa's zus Anna in, maar haar dochter stond erop dat ze verkleed ging als de ijsprinses.