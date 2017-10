Van misbruik beschuldigde man doet aangifte tegen Jelle Brandt Corstius

Dat vertelt Van Dam maandagavond in de uitzending van Pauw.

"We hebben seks gehad, maar ik heb niemand gedwongen. Het was niets meer dan twee jongens in een dronken bui, die seks met elkaar hadden", aldus de media-ondernemer. Van Dam deed zijn verhaal in bijzijn van zijn advocaat Peter Plasman.

Op de vraag van Jeroen Pauw waarom hij naar de uitzending gekomen is, zegt Van Dam: "Ik zit hier omdat ik niet anders kan, omdat ik standrechtelijk geëxecuteerd ben op basis van een gelogen verhaal."

De media-ondernemer vertelt in de uitzending hoe de bewuste avond, die in 2002 plaatsvond in het Kurhaus in Scheveningen, volgens hem is verlopen.

"Die avond hadden we wat gedronken aan de bar zoals vaker en dat is uitgelopen op een beetje flirten. Daarna zijn we in mijn bed beland." Van Dam zegt niets in het drankje van Brandt Corstius te hebben gedaan, zoals de journalist schrijft in zijn stuk in Trouw.

Plasman zegt over de handelswijze van Brandt Corstius: "Je kunt wel een verhaal naar buiten brengen zonder een naam te noemen maar daarmee is het kwaad al geschied", aldus de advocaat.

Trouw

Brandt Corstius besloot vorige week in Trouw zijn verhaal naar buiten te brengen naar aanleiding van #metoo. Sinds de bekendmaking van het Harvey Weinstein-schandaal delen mensen op sociale media met behulp van deze hashtag hun ervaring met seksuele intimidatie.

In de krant schreef de journalist dat hij in het begin van zijn televisiecarrière gedrogeerd en gedwongen werd tot orale seks. Maar de journalist besloot om het specifieke verhaal rond de gebeurtenis niet te publiceren. "Het is zijn woord tegen mijn woord. Er zijn geen getuigen, ik ken - voorlopig - geen andere incidenten", aldus Corstius in de krant.

Brand Corstius reageerde maandagavond op Twitter met de tekst: "Ik begrijp dat ik nu iets hoor te zeggen. Maar ik zou niet weten wat."

Media-ondernemer

Media-ondernemer Gijs van Dam startte in 1997 zijn carrière bij de KRO. Hij was werkzaam bij De Breakfastclub op Radio 3FM en het actualiteitenprogramma Netwerk.

In 2001 stapte hij over naar RTL om Barend & van Dorp te produceren. Van Dam is eigenaar en directeur van mediabedrijf Ten Eleven Entertainment. Ook is hij voorzitter van het bestuur van de stichting de tv-beelden, de organisatie die de verkiezing van de Nederlandse televisievakprijzen begeleidt.

Van 2008 tot en met 2010 was hij werkzaam bij John de Mol’s Talpa Producties. Daar ontwikkelde hij als creatief directeur en producent televisieprogramma's als Ik Hou van Holland.