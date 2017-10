Johan Derksen vindt reactie Brandt Corstius op Voetbal Inside 'overdreven'

Dat stelde Derksen maandagavond in het programma in een reactie op het boze bericht dat Brandt Corstius zaterdag op Twitter plaatste.

Presentator Wilfred Genee en tafelheren Derksen en René van der Gijp beklemtoonden dat het lachen in de uitzending van vrijdag niet ging om het misbruikverhaal van Brandt Corstius, maar om de speculaties over de man die hij beschuldigt. Brandt Corstius schreef in een artikel in Trouw vorige week dat hij verkracht zou zijn toen hij als redacteur voor Barend & Van Dorp werkte.

"We gaan natuurlijk niet lachen om een verkrachting", aldus Derksen. "Maar de dader was ook een voormalig RTL-man. Die bekleedt nog steeds een hoge functie binnen het Mediapark." Derksen beklemtoonde dat hij "als dit mij was overkomen aangifte zou doen tegen Frits Barend en RTL. Ik zou niet zo’n onduidelijk columnpje schrijven."

Column

Verder gaf Derksen flink af op een column van Aaf Brandt Corstius in de Volkskrant. De zus van Jelle Brandt Corstius veroordeelde het fragment waarin gelachen werd. "Ik kan niet lachen over de selectieve verontwaardiging van semi-intellectueel Nederland", vatte Derksen zijn emoties over de ophef samen.

Jelle Brandt Corstius stelde zaterdag op Twitter woest te zijn over het gesprek in de Voetbal Inside van vrijdag. "Lekker lachen om verkrachting van een oud-collega. Sjiek", schreef hij. Later voegt de televisiemaker er nog aan toe: "Als RTL echt geschrokken is van mijn verhaal, zouden ze dat seksistische kutprogramma eens moeten stoppen."

Derksen repliceerde deze opmerking maandag met: "Dan ken ik nog wel twintig programma's die van de buis kunnen."