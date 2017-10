'Selena Gomez en The Weeknd uit elkaar'

Dat hebben meerdere bronnen bevestigd aan People.

"Selena en Abel hebben de afgelopen maanden erg getwijfeld over hun relatie", vertelt een bron aan de website. "Het was erg moeilijk om elkaar te blijven zien terwijl hij op tournee was en zij filmde in New York."

Hoewel de relatie tussen de twee echt over is, hebben Gomez en The Weeknd volgens de bron nog wel contact met elkaar.

Justin Bieber

Het nieuws over de verbroken relatie komt vlak nadat Gomez de afgelopen tijd meerdere malen werd gezien met haar ex-vriend Justin Bieber, met wie ze tussen 2011 en 2014 een knipperlichtrelatie had. De twee werden afgelopen weekend gezien toen ze samen een bezoekje aan een kerk brachten en daarna lunchten.