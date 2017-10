Holly Mae Brood zag vader Herman nooit dronken of stoned

De 22-jarige actrice zegt in gesprek met Viva dat haar vader "prima" functioneerde op de combinatie van drank en drugs. "Mijn moeder was ook erg beschermend en had ons nooit met hem mee laten gaan als hij ontoerekeningsvatbaar was."

"Het is misschien niet goed te begrijpen voor anderen, maar hij gedroeg zich heel verantwoordelijk en beschermend wanneer hij met mijn zus Lola of mij was", aldus Brood.

De jongste dochter van de in 2001 overleden muzikant en kunstenaar heeft weinig negatieve gevoelens bij zijn overlijden. Zij was destijds zes. "Het was natuurlijk heel heftig wat er gebeurde, maar mijn moeder heeft ons goed opgevangen. Ik ben nooit iets tekort gekomen."

Biologische vader

Dat Herman Brood niet haar biologische vader is, heeft ze nooit zo ervaren. Ze vindt het ook niet jammer dat ze geen hechte band heeft met de man die dat wel is, schilder Leo Spindelaar. "Ik zag hem vaak; als vriend van de familie zat hij met kerst gewoon aan tafel, maar niet als mijn vader. Dat is nooit een issue geweest."

Dat er in interviews steeds naar gevraagd wordt, vindt de actrice vervelend. "Dat schreven ze al toen ik acht was en het zelf nog niet wist. Hij is gewoon mijn vader, want vanaf het moment dat ik geboren werd, heeft hij mij erkend."