Lage bloeddruk oorzaak val Simon Cowell

Dat zegt Cowell in een interview met The Sun.

"Toen ik vrijdagochtend wakker werd, voelde ik me niet lekker", vertelt Cowell aan de Britse tabloidkrant. Hij stond toch maar op en wilde een glas melk drinken. Daarna liep hij weer de trap op en toen ging het mis.

"Het eerstvolgende dat ik me kan herinneren is dat er iemand een brace om mijn nek aanbracht", zegt hij. "En ik had een vreselijke hoofdpijn."

Bang

De 58-jarige Cowell zegt flink geschrokken te zijn van zijn val. Eerst was hij bang dat hij zichzelf flink geblesseerd had, maar dat bleek mee te vallen. "Het gaat alweer beter", laat hij weten.

"Maar dit is wel een waarschuwing voor me dat ik beter op mezelf moet letten. Ik heb nu verantwoordelijkheden, want ik ben tenslotte vader." Cowell heeft een zoontje van drie.

Op doktersadvies liet Cowell de opnames van zaterdag en zondag aan zich voorbij gaan. Volgens The Sun heeft hij de uitzendingen thuis vanaf de bank bekeken.