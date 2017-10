'Familie Selena Gomez kwaad over contact met Justin Bieber'

Gomez en Bieber hadden jarenlang een knipperlicht relatie tot het in november 2014 tot een definitief einde kwam. Sinds een paar dagen worden de twee regelmatig samen gezien, tot ongenoegen van haar familie, zo meldt TMZ.

"Justin is een walgelijk mens en zal nooit door ons geaccepteerd worden. Als ze contact met hem blijft houden is het niet alleen respectloos naar ons, maar vooral naar haarzelf", aldus het familielid van de 25-jarige zangeres.

De familie van Gomez gelooft dat de zangeres in een kliniek heeft gezeten om van een depressie af te komen nadat de relatie met Bieber eindigde. De zangeres schreef in 2014 het nummer The heart wants what it wants over haar relatieperikelen met de zanger.

Gomez zou niet van plan zijn naar haar familie te luisteren. In een week tijd heeft ze de zanger al drie keer gezien.