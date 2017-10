'Modern Family-actrice Sarah Hyland heeft een nieuwe liefde'

Volgens Us Weekly zijn Hyland en Wells Adams al een paar maanden losjes aan het daten. De twee deelden dit weekend op social media foto's van een Halloweenfeestje waar ze samen naartoe waren.

Ze gingen verkleed als Eleven en Dustin uit serie Stranger Things. Adams, die vermomd was als Eleven, gaf Hyland in zijn bijschrift een compliment. "Een 11 op stap met een 10", schreef hij bij een foto van de twee.

Hyland heeft een moeilijk jaar achter de rug. Dit voorjaar vertelde ze in een post op Twitter dat ze kampte met fysieke problemen. Haar bericht was een reactie op kritiek dat ze te dun was, maar dat kwam door haar ziekte, vertelde de actrice.

Hyland zei daarbij dat ze niet wilde ingaan op wat haar precies mankeerde en of dat iets te maken had met haar eerdere gezondheidsproblemen. Toen de actrice negen jaar oud was, bleek zij nierdysplasie te hebben. Vijf jaar geleden kreeg ze tijdens een transplantatie een nier van haar vader.