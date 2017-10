Kevin Spacey beschuldigd van aanranding minderjarige acteur

Spacey zegt het voorval niet te herinneren, maar biedt zijn excuses wel aan.

Buzzfeed heeft een uitgebreid interview met Rapp geplaatst, waarin de nu 46-jarige acteur gedetailleerd over het voorval vertelt. Als kind speelde hij al in Broadwaymusicals en kwam zodoende in een volwassen wereld terecht. Via via ontmoette de jongen de toen 26-jarige Spacey, destijds een onbekend acteur, die hem uitnodigde voor een feestje bij hem thuis. Rapp bleek de enige minderjarige te zijn en ging uit verveling televisie kijken in de slaapkamer.

Spacey zocht toenadering toen de andere gasten vertrokken waren. "Hij tilde me op, legde me op bed en klom bovenop me, op een seksuele manier," aldus Rapp. Hij duwde de acteur van zich af en verliet hevig geschrokken het appartement.

Homoseksueel

Kevin Spacey zelf heeft via Twitter zijn excuses aangeboden voor het voorval. De House of Cards-acteur zegt dat hij "geschokt" is door het verhaal van Rapp. Spacey stelt dat hij het gebeuren niet herinnert maar hij biedt desondanks zijn excuses aan voor zijn "ongepaste gedrag".

Op Twitter uit de nu 58-jarige Spacey dat hij homoseksueel is en dat hij hier in alle eerlijkheid mee wil omgaan. "Dat begint met het kijken en beoordelen van mijn eigen gedrag."

Geruchten dat de acteur homoseksueel is, gaan al langer, zo zegt hij ook zelf op Twitter. Tijdens het presenteren van de Tony-awards in juni maakte hij daar al een grapje over. De acteur liet toen onder andere Whoopi Goldberg letterlijk "uit de kast" komen en zong "I'm coming out", waarna hij meteen "nee wacht, nee" zong.

Weinstein

Spacey en Rapp zagen elkaar niet meer na het incident. Het schandaal rond Harvey Weinstein, die door tientallen vrouwen van seksuele intimidatie wordt beticht, gaf Rapp de moed om naar buiten te treden met zijn verhaal. "Ik wil een ander licht laten schijnen op het gedrag dat jarenlang is toegestaan, omdat heel veel mensen, inclusief ikzelf, hun mond hebben gehouden. Dat wil ik niet meer."

Woordvoerders van Spacey hebben volgens Buzzfeed zondagavond nog niet gereageerd op telefoontjes, e-mails en een brief met daarin de beschuldigingen.