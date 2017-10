Frozen-actrice Kristen Bell verkleed als tegenspeelster voor Halloween

De actrice plaatste zondag op Instagram een foto, waarop ze met vertwijfelde blik in een Elsa-jurk poseert. "Als je dochter eist dat je allebei als Elsa verkleed gaat voor Halloween, dan glimlach je en doe je het maar", schreef ze bij het kiekje.

Lincoln (4) is wel bijgetrokken als het om Frozen gaat. Vorig jaar vertelde Bell nog aan Jimmy Kimmel dat Lincoln en haar zusje niets met de film hadden. "Toen ze laatste ziek was hebben we de film opgezet. Na een kwartier vroeg ze of hij weer uit mocht", zei de The Good Place-actrice toen.