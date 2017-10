'Mick Jagger (74) spreekt af met 22-jarige filmproducent'

Volgens The Sun brengen de twee al enige tijd samen door in Parijs, waar de zanger een woning heeft. Ook zou Alfallah aanwezig zijn geweest bij een concert van The Rolling Stones in de Franse stad.

Volgens bekenden van de zanger zouden zijn bandleden "verbaasd zijn dat iemand die zo jong en mooi is voor Mick naar Parijs komt" maar past de "hoog opgeleide en zelfverzekerde producent goed in de wereld waarin de Stones-zanger zich doorgaans begeeft".

Het stel zou elkaar ontmoet hebben via een gezamenlijke vriend, X-Men-regisseur Brett Ratner.

Melanie Hamrick

Jaggers meest recente ex is de 31-jarige ballerina Melanie Hamrick. Samen kregen zij zoon Deveraux, die nu tien maanden is. De zanger heeft in totaal acht kinderen bij vijf vrouwen.

Alfallah wilde de geruchten tot dusver nog niet bevestigen, zegt The Sun.