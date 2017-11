Halloweenoverzicht: Bruce Willis als The Shining-tweeling en Kim is Cher

Regisseur M. Night Shyamalan organiseerde dit weekend een Halloweenfeest waar de grootste sterren op afkwamen. Als het aan Samuel L. Jackson ligt, is Bruce Willis de winnaar van de avond: samen met zijn assistent Stephen J. Eads verkleedde hij zich als de tweeling uit The Shining.

Ook Gwyneth Paltrow liet zich door een film inspireren, maar wel een waar ze zelf in zat: Se7en. De actrice heeft voor Halloween haar hoofd in een doos gestopt, net zoals gesuggereerd werd aan het einde van de film.

Kim Kardashian ging samen met haar beste vriend Jonathan Cheban verkleed als het duo Sonny en Cher. De zangeres was onder de indruk van Kardashians kostuum, zo liet ze weten op Twitter. "Je ziet er prachtig uit, klein Armeens zusje."

Voor de realityster is het niet het enige kostuum dat ze heeft aangetrokken, samen met haar zus Kourtney doet ze een ander iconisch duo na: Madonna en Michael Jackson. Kim Kardashian heeft een blonde pruik opgezet om Madonna te zijn en Kourtney een gedetailleerd jasje aangetrokken voor haar Michael Jackson-impressie.

Ook op Nederlandse bodem wordt Halloween steeds vaker gevierd: speciaal voor het feest verkleedde Bridget Maasland zich als 'evil geisha', zoals ze het zelf noemde.

Ariana Grande heeft een hele zwart/wit-fotoshoot gedaan voor Halloween. De zangeres speelt Bette Davis terwijl een vriendin Joan Crawford speelt. In een video playbackt ze een scene uit de serie Feud, waarin Davis de hoofdrol speelde.

American Idol-presentator Ryan Seacrest liet zich voor zijn Halloweenkostuum inspireren door de Emmy-winnende serie The Handmaid's Tale. Samen met collega Kelly Ripa verkleedde hij zich als de hoofdpersonages uit het drama, waarvan het tweede seizoen in 2018 te zien is.

Actrice Kristen Bell baalt deze Halloween: hoewel zij te horen is als Anna in Frozen, is haar dochter fan van Elsa uit dezelfde film en staat er op dat zowel zij als haar moeder verkleed gaan als de ijsprinses.

Zanger Jason Derulo haalt alles uit de kast voor Halloween: hij laat zich volledig schminken tot White Walker uit Game of Thrones. Daar zit hij een paar uur voor bij een visagiste, maar dan ziet het er wel indrukwekkend uit.