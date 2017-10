Harvey Weinstein opnieuw beticht van misbruik

Dit keer hebben de 57-jarige Annabella Sciorra en actrice Daryl Hannah (56) in het tijdschrift The New Yorker een boekje opengedaan over Weinstein.

Sciorra, die in meer dan dertig films speelde maar vooral bekend is door haar rol in de serie The Soprano's, zou door Weinstein in de jaren 90 voor het eerst zijn aangerand. Dat gebeurde eerst in haar eigen huis en daarna nog enkele keren, zo zegt ze.

Ze was naar eigen zeggen zo bang geworden voor Weinstein dat ze drie jaar lang geen acteerwerk heeft gedaan. Sciorra zegt nog iedere nacht te slapen met een honkbalknuppel naast haar bed.

Ook actrice Daryl Hannah verklaart in het blad meermalen seksueel te zijn lastiggevallen door de producer. De producent werd eerder deze maand ontslagen als president van zijn bedrijf. Inmiddels hebben ruim vijftig vrouwen verteld door Weinstein te zijn lastiggevallen of te zijn verkracht.