Regisseur James Toback blijft seksuele intimidaties ontkennen

Hoewel inmiddels al 310 vrouwen zeggen seksueel geïntimideerd te zijn door Toback, blijft de regisseur ontkennen. Rolling Stone publiceerde dit weekend een opname van een interview met Toback waarin hij in felle bewoordingen reageert op de beschuldigingen van de vrouwen. De auteur van dat stuk is de echtgenoot van een vrouw die zegt dat ze achttien jaar geleden een rol kreeg aangeboden van Toback tijdens een dubieus gesprek over masturbatie.

''Ik zou die mensen wel in het gezicht willen spugen... Niemand met wie ik heb gewerkt heeft ooit zoiets rechtstreeks tegen me gezegd. Niemand. Ik vind het kwetsend en beledigend van mensen, want het is het tegenovergestelde van mijn werkwijze. Ik geef geen rollen aan mijn beste vrienden, tenzij ze die verdienen", reageert Toback.

Idioot

Toback beweert de vrouwen niet te kennen die hem beschuldigen van oneerbare voorstellen en seksueel overschrijdend gedrag in hotelkamers. ''Het zijn leugens'', reageert hij. ''Ik ken deze mensen niet en ik zou zoiets nooit doen. Het is de moeite niet waard erover te praten. Het is idioot."

LA Times tekende onlangs de verhalen op van 38 vrouwen over de seksuele toespelingen en intimidaties door de regisseur. Volgens de krant hebben naar aanleiding van het artikel inmiddels 310 vrouwen zich gemeld met soortgelijke ervaringen.