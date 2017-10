Caitlyn Jenner trots op eerste keer in badpak op het strand

"Veertig jaar geleden vroeg mijn therapeute wat mijn droom was. Ik zei tegen haar: lopen op het strand als mijn authentieke ik'", schreef Jenner bij haar video. Op het filmpje is de voormalig Olympisch kampioen te zien in een bruin zwempak. "Vrij!", roept ze naar de camera.

Jenner, die zaterdag haar 68e verjaardag viert, maakte in 2015 bekend voortaan als vrouw door het leven te willen gaan. Datzelfde jaar zei ze in haar realityshow I Am Cait dat ze zich erg kwetsbaar voelt door het dragen van een zwempak. "Een badpak aantrekken betekent veel voor mij. Ik word er erg nerveus van."