Tiger Woods bekent schuld na rijden onder invloed

Woods moest vrijdag voor de rechter verschijnen en volgens Amerikaanse media heeft de golfer zijn schuld bekend. Eerder ontkende hij nog onder invloed achter het stuur te hebben gezeten.

De 41-jarige Woods krijgt een jaar voorwaardelijke celstraf en moet een hulpprogramma voltooien. Tijdens een rechtszaak die in augustus plaatsvond stemde hij al toe om dit programma te volgen, ondanks dat hij toen nog geen schuld bekende.

Onverwachte reactie

De golfer werd eind mei midden in de nacht slapend in zijn auto aangetroffen, maar uit een blaastest zou zijn gebleken dat Woods geen druppel alcohol gedronken had. Uit een toxicologisch rapport bleek later dat hij vijf soorten medicatie in zijn bloed had toen hij werd gearresteerd.

In een eerdere verklaring weet Woods zijn "extreem trage en onduidelijke" manier van praten aan een "onverwachte reactie" op voorgeschreven medicijnen.

"Ik zie de ernst van wat ik gedaan heb in en neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn acties. Ik wil dat iedereen weet dat er geen alcohol in het spel was. Ik besefte niet dat de combinatie van medicijnen zo veel invloed op me zou hebben", zei hij destijds.