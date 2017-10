Simon Cowell in ziekenhuis opgenomen na val van trap

Volgens The Sun, die de woordvoerder van Cowell heeft gesproken, ging het 58-jarige X Factor-jurylid in de nacht van donderdag op vrijdag warme melk halen omdat hij niet kon slapen. Hij zou tijdens het traplopen zijn flauwgevallen en belandde daardoor onderaan de trap.

De woordvoerder vertelt dat Cowell omstreeks half acht in de ochtend naar het ziekenhuis is gebracht. Het jurylid had een nekbrace om, maar het is nog niet bekend welke verwondingen hij precies heeft opgelopen na zjin val.

Cowell mocht later in de middag het ziekenhuis verlaten, maar het is nog onzeker of hij morgen de liveshow van X Factor kan bijwonen.