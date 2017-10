Tyrese Gibson met pijn op de borst in ziekenhuis opgenomen

Dat schrijft showbizzsite TMZ.

De opname van de acteur, bekend van Fast and the Furious, kwam een paar uur nadat hij voor de rechter werd gehoord in de rechtszaak die zijn ex-vrouw heeft aangespannen.

Norma Gibson heeft Tyrese beschuldigd van huiselijk geweld. De acteur heeft een tijdelijk contactverbod opgelegd gekregen. Zijn ex-vrouw wil dat nu permanent maken en dat zou betekenen dat Gibson zijn dochtertje Shayla (10) niet meer mag zien.

Na de zitting ging de helemaal in het zwart geklede Gibson terug naar zijn hotel. Daar werd hij volgens TMZ niet goed. De 38-jarige acteur had niet alleen pijn, maar ook uitdrogingsverschijnselen. Daarvoor werd hij behandeld in het ziekenhuis. Artsen onderzochten ook waar de pijn op de borst vandaan kwam. Intussen heeft de acteur het ziekenhuis weer verlaten.