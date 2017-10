Audrina Patridge moet mogelijk partneralimentatie betalen aan ex Corey Bohan

Dat meldt website E! News vrijdag, die de handen wist te leggen op de scheidingsdocumenten die de BMX'er heeft ingediend bij de rechtbank. Naast partneralimentatie wil Bohan ook gezamenlijke voogdij over dochter Kirra (1) en eist hij dat Patridge zijn advocaatkosten betaalt.

De voormalige The Hills-ster zou zijn mishandeld door haar man. In augustus zou hij haar hebben geduwd terwijl ze hun dochter in haar armen had. Vervolgens dreigde hij zichzelf met een metalen pot tegen zijn hoofd te slaan als Patridge weg zou gaan. Volgens de realityster dreigde Bohan meerdere keren met zelfmoord.

Niet lang daarna vroeg de realityster een contactverbod aan. Bohan mocht geen contact zoeken met zijn ex en ook niet met haar ouders. Twee dagen na het aanvragen van het contactverbod, vroeg Patridge de scheiding aan en werd het verbod opgeheven.

Voogdij

Twee weken geleden kwamen beiden tot overeenstemming over de voogdij van hun dochter. Patridge kreeg daarbij de volledige zorg over haar dochter, terwijl Bohan drie dagen in de week bezoekrecht kreeg.

De rechtszaak over de vermeende mishandeling zal op 7 februari 2018 voorkomen.