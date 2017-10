Bart Chabot in december aan hart geopereerd

''Het begint steeds als het hart even een slag mist of er juist één te veel maakt. Op zich hoeft dat niet ernstig te zijn, maar bij mij houdt dat soms dagen aan", aldus Chabot in gesprek met De Telegraaf.

"En dan moet je zomaar denken aan honderdvijftig tot honderdtachtig slagen per minuut, te vergelijken met de hartslag van een professionele atleet die een topprestatie levert. Ik kan je zeggen: zeker de eerste keer wist ik niet wat me overkwam en werd ik helemaal gek."

Eerder werd bij Chabot (63) een hersentumor ontdekt. Die is stabiel. ''Mijn leven is er al met al niet leuker op geworden. Ik drink geen druppel alcohol meer, ook geen koffie of cola. Ook mag ik veel dingen niet meer eten en moet ik grote inspanningen en stress vermijden. Daarom heb ik me de laatste tijd thuis opgesloten. En dat is toch niet het leven wat ik zou willen hebben. Moet ik straks ook nog stoppen met seks?"