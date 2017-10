Monica Lewinsky ontving excuses over behandeling na seksschandaal

In een interview in de televisieshow van Dr. Oz vertelt Lewinsky dat in 2014, na het publiceren van een essay in Vanity Fair over het seksschandaal, meerdere journalisten haar excuses hebben aangeboden voor de manier waarop ze haar destijds behandelden.

"Met name mensen in de media die me belachelijk maakten, namen contact op en zeiden spijt te hebben van hun grappen of gedrag", aldus Lewinsky.

De voormalige latenightshowpresentator David Letterman was een van de beroemdheden die zijn verontschuldigingen aanbood. "David was er een van. Ik weet niet meer precies wat hij zei, maar hij had spijt had van het bespotten van me", aldus Lewinsky die zich tegenwoordig onder andere inzet tegen cyberbullying, pesterijen op internet.