Rachel McAdams en Selma Blair beschuldigen James Toback van intimidatie

In Vanity Fair delen zowel The Notebook-actrice McAdams (38) en de 45-jarige Blair (Cruel Intentions) hun verhaal.

McAdams was 21 jaar toen ze auditeerde voor de Toback-film Harvard Man. Ze werd na de auditie door de regisseur uitgenodigd om langs te komen in zijn hotel. Daar zou hij haar hebben verteld die dag "talloze keren aan haar te hebben gedacht als hij zichzelf bevredigde".

Hij zou de actrice daarna hebben gevraagd "hoe ver ze zou willen gaan als actrice". Ook zou hij hebben gevraagd of ze haar schaamstreek wilde laten zien. McAdams vertrok daarna.

Ze zegt dat het incident jarenlang in haar hoofd is blijven spoken. "Ik ben me hier altijd voor blijven schamen." Ze vertelt het incident ook te hebben gedeeld met haar agent, die McAdams liet weten dat dit niet de eerste keer was dat ze dergelijke verhalen hoorde.

Monoloog

Ook Blair hoort tot de 38 vrouwen die Toback afgelopen weekend beschuldigden van seksuele intimidatie in de krant Los Angeles Times. Ook zij ontmoette de regisseur voor het eerst tijdens een auditie voor Harvard Man en werd daarna door hem uitgenodigd op zijn hotelkamer.

Hij zou Blair hebben gevraagd of zij zonder kleding aan een monoloog met hem wilde oefenen. Ook zou hij in haar bijzijn hebben gemasturbeerd en hebben gevraagd om seks met hem te hebben. Toen ze dit weigerde, zou Toback hebben gedreigd haar te vermoorden als ze de gebeurtenissen die zich afspeelden in de hotelkamer ooit naar buiten zou brengen. Blair laat weten uit angst het incident nooit te hebben gedeeld.

Actrice Sarah Michelle Gellar speelde uiteindelijk de hoofdrol in Harvard Man. Het is niet bekend of zij ook slachtoffer is geweest van seksuele intimidatie door de regisseur.

Ontkenning

Minstens 38 vrouwen zouden zijn lastig gevallen door de Amerikaanse regisseur, die onder andere de films Black and White en Two Girls and a Guy regisseerde en genomineerd werd voor een Oscar voor zijn script van de Warren Beatty-film Bugsy. 31 van hen deden hun verhaal tegenover de krant.

In een reactie ontkent Toback de beschuldigingen van de vrouwen. Hij beweert ze nooit ontmoet te hebben en als daar wel van sprake van zou zijn, zouden die ontmoetingen niet langer dan een paar minuten hebben geduurd.

Volgens de geïnterviewde vrouwen komen ze nu naar buiten met hun verhaal, omdat het nieuws rond de seksuele intimidatie en misbruik van Harvey Weinstein allerlei herinneringen van hun ervaringen met Toback naar boven bracht.

Filmproducent Weinstein wordt door ruim veertig vrouwen beschuldigd van ongepast gedrag, aanranding of verkrachting.