Ashley Judd adviseert Harvey Weinstein 'hulp te zoeken'

Judd was een van de eerste actrices die in een artikel van The New York Times vertelde wat haar was overkomen met de inmiddels in diskrediet geraakte Hollywoodproducent. Na haar volgden tientallen actrices met soortgelijke verhalen.

"Mannen zoals jij kunnen hulp zoeken en het is aan jou om die hulp te ontvangen", zei de 49-jarige actrice in een interview met journalist Diane Sawyer op ABC News.

"Ik geloof dat er voor iedereen hoop en hulp is."

Oscar

Judd zegt in de begindagen van haar carrière herhaaldelijk door Weinstein te zijn lastig gevallen. Zo zou hij haar hebben gevraagd toe te kijken terwijl hij doucht. Ze kwam uiteindelijk onder zijn opdringerige gedrag uit door hem een voorstel te doen.

"Als ik een Oscar win voor een van je films, ok?" Judd vertelt dat Weinstein nog probeerde daar alleen een nominatie van te maken, maar daar ging ze niet mee akkoord.

"Ben ik trots op deze aanpak? Ik heb daar een dubbel gevoel over. Het deel van mij dat zich schaamt zegt nee. Het deel van mij dat begrijpt hoe schaamte werkt zegt: dat was briljant. Goed gedaan, kind. Je bent daar weggekomen."