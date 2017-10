Roddeloverzicht: Max Verstappen flapt er wat uit en Carice verkoopt haar huis

Iedereen kent het: je stoot je teen en je vloekt, je laat iets vallen en je roept iets stoms of je maakt ruzie en je maakt een onhandige opmerking. Je kan je daarna heel rot voelen, maar een keer sorry en het is klaar. Als er zo'n beetje ieder moment van de dag een camera op je neus staat, wordt dat een ander verhaal: iedere stomme opmerking krijg je je leven lang terug.

Max Verstappen reed deze week mee in de Grand Prix in de Verenigde Staten en maakte daarbij een manoeuvre die hem duur kwam te staan. In plaats van een podiumplek kreeg de 20-jarige een vierde plaats, nadat hij van de wedstrijdleiding een tijdstraf kreeg waarmee hij meteen een plek zakte.

Max was woedend en reageerde net zo woedend bij Ziggo Sport. "Het is een belachelijke beslissing, genomen door een mongool van een steward. Dit is belachelijk voor de sport."

Zijn woede was terecht, zo vond onder andere ook coureur Niki Lauda. "Dit is de slechtste beslissing die ik ooit gezien heb." Max was flink benadeeld en bleef woedend. Zijn kwade uitspraken zorgden echter voor meer woede: een flink aantal mensen reageerden onder andere op sociale media dat ze het taalgebruik van de coureur niet kunnen waarderen.

In AD reageerde een woordvoerder van Stichting Downsyndroom gepikeerd. "Het woord 'mongool' gebruiken voor iemand die volgens jou een domme beslissing nam, is niet kies. Het verwijst naar mensen met het downsyndroom. Een flink deel van die mensen zal niet weten waar de discussie over gaat maar sommigen wél en die vinden het vervelend ook al hebben ze een dikke huid."

Vervelend, vond ook Max achteraf. "In het heetst van de strijd zeg je dingen. Die bedoel ik natuurlijk niet slecht naar anderen toe, maar op dat moment flapte het eruit. Natuurlijk wilde ik niemand beledigen, maar het maakt eigenlijk niet uit wat je zegt. Je doet het dan toch altijd fout."

Voor Max zal de situatie altijd vervelend blijven: hij kan de race van dit jaar niet nog een keer overdoen of in beroep tegen de beslissing van de steward. Voor laatstgenoemde zal het ook nog lang een belangrijk punt blijven in zijn leven: Mika Salo (overigens niet eens de steward waar Max op doelde) heeft, met name uit Nederland, doodsbedreigingen gehad. "Dat mijn Wikipedia-pagina veranderd is, was nog een goede grap. Maar bedreigingen aan mij en andere juryleden zouden niet getolereerd moeten worden."

Mika denkt dat Max de beslissing achteraf wel begrijpt. "Hij was erg kwaad, maar later is hij gekalmeerd. Ook hij weet dat de straf duidelijk terecht was. Ik heb inmiddels met hem gesproken." Of Max daar echt zo over denkt is onduidelijk: de coureur heeft niet meer gereageerd na de uitspraken van Mika.

Koninklijk ruziemaken

Als lid van het Koninklijk Huis is het verstandig altijd op je woorden te letten. Het is niet gewoon Willem-Alexander die iets zegt of Máxima die iets vindt, nee: het zijn de koning en koningin en dan kan het zomaar lijken alsof het hele land die ideeën deelt.

Deze week was er volgens Privé dan ook ontsteltenis binnen huize Eikenhorst: Mabel, de weduwe van prins Friso, haalde zich de woede op de hals van haar schoonbroer en -zus. De prinses plaatste een week geleden een bericht op Twitter waar haar familieleden volgens het blad op z'n zachtst gezegd niet blij mee waren.

"80 procent van de Nederlanders heeft weinig tot geen contact met moslims. Slechts 5 procent is bereid moslims te ontmoeten", aldus de prinses bij een aankondiging dat ze bij een debat over islamofobie zou zitten.

Volgens Privé zorgde het niet alleen voor woede bij verschillende (anonieme) politici, maar ook bij de koning. Hij zou "niet dulden" dat er buiten zijn schuld negatieve verhalen de ronde gaan over het Koninklijk Huis.

"Ga ervan uit dat Mabel dat vanuit Den Haag duidelijk is gemaakt", zegt een ingewijde. "Dat zij haar bericht heeft verwijderd, heeft niets te maken met de venijnige reacties daarop."

Volgens de bron kan het Mabel overigens weinig schelen dat ze haar zwager tegen zich in het harnas heeft gejaagd. "Daarvan genieten vrouwen als Mabel juist. Ze werpt een steen in de vijver en zit in Londen op haar computer te kijken wat er vervolgens allemaal gebeurt."

Uit de muur

Dat een stomme fout je je levenlang kan achtervolgen, weet Yuri van Gelder als geen ander. De turner werd tijdens de Olympische Spelen in 2016 geplaatst voor de finale in Rio de Jaineiro, maar werd voorafgaand aan zijn eerste wedstrijd naar huis gestuurd omdat hij het te bont had gemaakt.

Zoals voor sommige mensen het de normaalste zaak van de wereld is om na een avondje flink stappen nog even een bezoekje te brengen aan de snackbar voor een frikadel, kroket of patatje, was het voor de topsporter de normaalste zaak om een lijntje te snuiven of een spuitje van het een of het ander te nemen.

Daar was in Rio al geen sprake meer van, zo verduidelijkte hij deze week nog maar eens bij Peter van der Vorst, maar hij had inderdaad wat biertjes gedronken in het Olympische dorp. "Ik was absoluut niet lam. Maar ik had wel wat biertjes gedronken", aldus Yuri over dat ene fatale feestje. "Het was heel dom."

Yuri herinnert zich het moment dat hij begreep dat hij weg moest alsof het gisteren is gebeurd. "Het ging zo snel, voor ik het wist moest ik terug naar Nederland. Ik stond nog in mijn Oranjepak op het vliegveld. Toen heb ik me heel snel op straat omgekleed en een pet opgezet. Ik schaamde me echt kapot."

De klap was voor Yuri extra hard omdat hij de Olympische Spelen in Londen in 2012 ook al moest missen. De turner kampte in 2009 met een flinke cocaïneverslaving en werd geschorst waardoor hij nu nog steeds geen Olympische wedstrijd heeft meegedaan.

Aan Van der Vorst vertelde hij hoe die verslaving ooit begonnen is. "Ik ben best wel makkelijk over te halen en ik zei moeilijk 'nee' in het verleden. Ja, dan krijg je dat ook. En het is ook een beetje stoerdoenerij, denk ik. Dan begint het."

Yuri is niet van het opgeven en ziet nog één kans: de Olympische Spelen in 2020 die worden gehouden in Tokio. De turner traint hard en zegt van alle verdovende middelen af te blijven. Hopelijk voor hem mag hij dan wél de ringen in.

Miljoenenwoning

Heerlijk: bij bekende mensen het huis in kijken. Niet voor niets zijn de tours langs woningen van de sterren in de Verenigde Staten zo populair, kun je in Volendam een bezoekje brengen aan de voortuin van Jan Smit en lieten semi-bekende internationale sterren hun huis zien bij MTV Cribs.

Het verklaart ook de populariteit van Bekende Buren en waarom linkjes van makelaarsites met de woningen van acteurs en actrices heftig gedeeld worden op sociale media.

We willen toch allemaal weten hoe de rijken der aarde leven: welke kleuren kiezen zij op de muur? Waar staat hun woonkamer mee vol? En welke douchespulletjes gebruiken zij?

Carice van Houten blijkt een, voor Amsterdamse begrippen, enorm huis in de Pijp te hebben. 199 vierkante meter, met dakteras en inpandige garage. Grote, open ruimtes en veel roze details.

In het oog springt écht de badeendjesverzameling in de badkamer en de enorme bloesemboom in haar woonkamer. Ook de inloopkast is jaloersmakend te noemen.

Mocht dat niet voldoende zijn, is daar nog het dakterras van 52 vierkante meter, pal op het zuiden: dus altijd in het zonnetje zitten.

Denk je nu: ik wil dit?! Dat kan! Voor slechts 1,5 miljoen euro is het huis de jouwe. Maar dan is het een goed idee wél even vast te stellen dat het belangrijk is dat Carice zelf bij de overdracht is. Dan heb je een mooi huis én een goed verhaal.