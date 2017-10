Herman van Veen moet matig leven of stoppen met werken

"Op het lot en de klok heb je geen invloed, maar je kunt wel 50 rijden als er 50 staat", aldus de 72-jarige artiest, die zegt steeds vaker te worden geconfronteerd met zijn sterfelijkheid, in gesprek met AD.

Volgens Van Veen kan hij zijn werk niet doen zonder discipline. "Ik speel als zeventiger wel 140 voorstellingen per jaar. Zonder zou ik niet kunnen. Dat is mijn leven, dit ben ik."

De muzikant zegt "genetische mazzel" te hebben. "Een gezond en sterk lijf, waar ik zorgzaam mee omga."

De zeventiger speelt de komende weken 31 keer in Carré in Amsterdam met zijn voorstelling Verjaardag in Carré, waarin hij het ook heeft over de dood. "Naarmate je ouder wordt, culmineert het verleden almaar in het heden. Tijd lijkt te verdwijnen."

Met zijn kleinkinderen heeft hij het zo min mogelijk over vroeger. "Richard Groenendijk heeft eens gezegd: 'Zo goed als het vroeger was, is het nooit geweest.' Zo is het. Ik ben geen man die in nostalgie zwelgt. Vroeger was anders, niet beter of slechter."