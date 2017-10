Jessica Alba in verwachting van zoontje

In het filmpje trekken Alba en haar twee dochters een doos die in de lucht hangt open. De Sin City-ster en Honor (9) en Haven (6) krijgen vervolgens een lading blauwe ballonnen en slingers over zich heen.

Alba is tegenwoordig vooral werkzaam voor haar bedrijf The Honest Company. Vlak na de geboorte van Honor kwam ze op het idee voor de onderneming, die huishoudelijke- en babyspullen verkoopt die zijn gefabriceerd met minder of geen chemicaliën.

Inmiddels wordt de waarde van het bedrijf ingeschat op 1,7 miljard dollar (1,4 miljard euro).