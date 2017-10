Jelle Brandt Corstius had artikel over misbruik niet laten plaatsen bij excuses

"Hij heeft het stuk kunnen lezen voordat het in de krant geplaatst werd. Als hij me daarna gebeld had om sorry te zeggen, ik ben ziek en ik moet geholpen worden, had ik het artikel niet gepubliceerd", aldus Brandt Corstius in De Wereld Draait Door.

Uiteindelijk werd het artikel niet geplaatst omdat de redactie van Trouw een brief kreeg van de advocaat van de man, waarin werd gedreigd met laster en smaad. Daarna besloot Brandt Corstius om een ander stuk, zonder details, te schrijven over het voorval waarbij hij in zijn jonge jaren in de televisiewereld gedrogeerd en gedwongen werd tot orale seks.

"Ik kon na die brief alleen maar denken: nu komt die klootzak er nog mee weg ook. Toen besloot ik dat dat mijn invalshoek werd", aldus Brandt Corstius. In het stuk vertelt hij waarom hij het specifieke verhaal over zijn misbruik niet wil vertellen. "Het is zijn woord tegen mijn woord. Er zijn geen getuigen, ik ken - voorlopig - geen andere incidenten", aldus Brandt Corstius.

De journalist zegt woensdagavond in De Wereld Draait Door de opties van een strafzaak te verkennen.

Bill Cosby

Twee jaar geleden, toen Brandt Corstius merkte dat hij een bovenmatige interesse had in de misbruikzaak rond Bill Cosby, kwamen de herinneringen aan zijn eigen misbruik terug. De journalist schreef toen alles op, maar deed er verder niets mee. "Ik had toen niet het lef om ermee naar buiten te komen", aldus Brandt Corstius.

De journalist zou zijn misbruikt tijdens de periode dat hij bij de talkshow Barend & Van Dorp werkte. Hoewel de redactie als een familie voor hem was, durfde hij niet met zijn verhaal naar buiten te komen. "Zelfs aan hen durfde ik het niet te vertellen. Ik schaamde me verschrikkelijk."

#metoo

De journalist besloot deze week zijn verhaal naar buiten te brengen naar aanleiding van #metoo. Sinds de bekendmaking van het Harvey Weinstein-schandaal delen mensen op sociale media met behulp van deze hashtag hun ervaring met seksuele intimidatie.

Volgens Brandt Corstius wil hij met zijn stuk voorkomen dat de man die hij beschuldigt, vaker mensen misbruikt, want "die hufter loopt nog steeds rond en hij werkt nog steeds", aldus de journalist in De Wereld Draait Door.