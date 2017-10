Blake Lively (30) was bang 'een diva' genoemd te worden

"Ik heb het idee dat mensen het je soms afraden om voor jezelf op te komen", vertelt Lively in een interview met People.

"Het is juist belangrijk dat je jezelf laat horen als je vindt dat je teveel uren achter elkaar moet werken, minder betaald krijgt dan je collega of anders behandeld wordt dan anderen", aldus de actrice.

Lively durfde dat vroeger allemaal niet. "Het voelde niet alsof ik voor mezelf kon opkomen, omdat ik anders misschien als diva of 'moeilijk' bestempeld zou worden", legt ze uit. Volgens de actrice ligt dat ook aan het feit dat ze een vrouw is. "Als vrouw ben je toch bang om een label opgeplakt te krijgen."

Tien jaar

Lively speelde in 1998 op 10-jarige leeftijd in haar eerste film, Sandman, die werd geregisseerd door haar vader. In 2005 was ze te zien in The Sisterhood of Traveling Pants, waarna ze in 2007 de hoofdrol bemachtigde in de serie Gossip Girl. Daarna was ze onder andere te zien in de vervolgfilm van The Sisterhood of Traveling Pants en de films The Age of Adaline en The Shallows.

De actrice, die getrouwd is met acteur Ryan Reynolds en twee dochters heeft, is vanaf 27 oktober te zien in de film All I See Is You.